Guardo X Factor e lo commento, il talent show di Sky sul maxi schermo del Palab

Tutto quello che avreste voluto dire su “X factor” e non avete mai avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente. Sarà questo il lato più divertente, intrigante, polemico e curioso di “X factor live al Palab”, l’esperimento di visione e commento in tempo reale del talent di Sky, giovedì 15 novembre, puntuali alle 21, nel locale di piazzetta del Fondaco, vicino al mercato di Ballarò, accanto la questura.

Su un megaschermo il pubblico e una giuria vip, formata da esperti del settore musicale e non solo, potranno vedere “X factor” e via via commentarlo al microfono, dando giudizi e raccontando il proprio parere. La Giuria vip sarà formata da: la cantante ed ex concorrente di “The Voice” Alessandra Salerno, la maestra di canto e cantante Chiara Minaldi, il giornalista e musicista Tullio Filippone e il cantante e giornalista Marcello Mandreucci. La serata, a ingresso gratuito, sarà presentata da Vassily Sortino. Sarà un modo per rievocare la tv, come la si vedeva un tempo, nei bar, nei locali pubblici e nei salotti tra amici, quando ci si riuniva per sapere come andava “Rischiatutto” o “Il musichiere”, dicendo la propria e creando coesione sociale.