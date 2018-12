Santa Lucia all'insegna di X Factor, al Palab si mangiano arancine commentando la finale

Le arancine di Santa Lucia e la finale di X factor, tra amici e vip, da guardare su un megaschermo. La formula perfetta per la serata di Santa Lucia del 13 dicembre la offre alle 21 il Palab, il locale di piazzetta del Fondaco, vicino al mercato di Ballarò, accanto la questura.

Si potrà vedere, commentare ed esprimere in tempo reale il proprio giudizio sull’ultima puntata del talent di Sky, mentre contemporaneamente si addenta un’arancina artigianale, creata dalle mani degli chef del Palab. Come tradizione, sarà presente una giuria vip, che per l’occasione sarà raddoppiata a 8 elementi: lo speaker Domenico Cannizzaro, la social influencer Sara Priolo, la cantante Giada La Manna, la giornalista Federica Virga, la social influencer appassionata di fotografia ed esperta di moda Grace Papotto, il rapper Othelloman, il fisioterapista Pietro Galeazzo e l’opinionista e tuttologo Rosario Becchina.

La serata, a ingresso gratuito, sarà presentata dal giornalista Vassily Sortino, che coinvolgerà il pubblico in discussioni intorno alla trasmissione televisiva. Sarà un modo per rievocare la tv, come la si vedeva un tempo, nei bar, nei locali pubblici e nei salotti tra amici, quando ci si riuniva per sapere come andava “Rischiatutto” o “Il musichiere”, dicendo la propria e creando coesione sociale. Insomma, si rifarà il Facebook degli anni Cinquanta del secolo scorso.