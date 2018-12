"Friends party" fino notte, serata vintage all'insegna della musica dance al Malaluna

Giovedì 27 dicembre party powered by Pumpd. Per una sera ancora, ritorna la magia un pizzico Vintage in uno dei locali più storici della nostra città, il Malaluna di viale Resurrezione 82, in una serata da non perdere con tre grandi e mitici dj's che hanno segnato la storia della musica dance palermitana. Dario Caminita, Mario Caminita, Manlio Lo Coco saranno i protagonisti di "Friends Party" insieme a quanti vorranno ancora ballare con la musica sana e sentirsi sicuri. Inizio alle ore 22. Dj set di Dario Caminita, Mario Caminita, Manlio Lo Coco.