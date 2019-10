"The rhythm of the night", la musica degli anni Novanta in una serata al Malaluna

Venerdi' 25 Ottobre 2019 lo Staff di Radio Time 90 torna al Malaluna di viale Resurrezione 82 con il "Party Ufficiale" denominato "The Rhythm of the night 5".

Il 5° Episodio di un tour di serate con la selezione globale dei piu' grandi successi che ci hanno accompagnato al nuovo millennio. Tutto curato dai DJ della radio degli anni '90, un viaggio emozionante, nostalgico e assolutamente divertente intorno alla musica dance che ha segnato gli anni migliori della nostra vita. Ingresso 10 euro con una consumazione.