Pino Scotto fa 70 anni, al Mob una serata di festa con l'icona del rock made in Italy

Un raduno in città per festeggiare l'icona del rock made in Italy. Si, proprio cosi Pino Scotto, il carismatico rocker, storica voce dei Pulsar e dei Vanadium, amico e fratello di Lemmy Kilmister, compie 70 anni e sceglie il miglior modo per festeggiarlo: on the road.

Happy Fucking Birthday, così, come lui stesso ha voluto battezzarlo è un giro esplosivo di nove tappe organizzato per festeggiare lungo lo stivale sia la fine del tour: "Eye for an Eye" , che lo ha visto protagonista di centocinquanta concerti sparsi in giro per l'Europa; che per festeggiare il suo compleanno insieme a tutti gli amici e i fans che in questi anni l'hanno sostenuto.

La band scelta dal rocker per dar fuoco ai motori, è quella dei pirati. Infatti saranno proprio i Deh Delirium Tremens ad accendere la miccia alla serata, che si svolgerà il 23 ottobre presso il Mob Palermo, sito in via San Lorenzo 273. Il concerto è previsto per le ore 22:00, mentre l'apertura cancelli per le ore 21:00.

L'intero evento è in partnership con Nuova Sicilauto che ha messo a disposizione delle jeep sia per i transfer degli artisti, che per apprezzarle ed ammirarle da vicino essendo che faranno da cornice all'ingresso del locale e da scenografia, per le danze acrobatiche delle ragazze Jessy Cherry. La serata di puro Rock Live, è stata organizzata da : Sunset e Scrùshow.