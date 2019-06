"The dark side of the moon", il concerto omaggio ai Pink Floyd al Solart Village

Torna live il progetto A Pink Floyd Experience con una nuovo appuntamento speciale che vedrà l'esecuzione integrale dell'album di maggior successo dei Pink Floyd: "The Dark Side Of The Moon".

Pubblicato nel marzo 1973, l'album rappresenta l'approdo di numerose sperimentazioni musicali che i Pink Floyd andavano da tempo operando sia nei loro concerti che nelle registrazioni. Tra i temi affrontati nel concept album troviamo il conflitto interiore, il rapporto con il denaro, il trascorrere del tempo, la morte, il rapporto conflittuale con l'altro da sé e l'alienazione mentale, quest'ultimo ispirato in parte dal crollo psichico sofferto da Syd Barrett, membro fondatore e principale compositore e paroliere del gruppo. Nella seconda parte dello spettacolo, come sempre, i brani leggendari ed immancabili tratti da: "Meddle", "Wish You Were Here" , "The Wall" e "The Division Bell".



Resident Band:

Rocco Tarantino - Voce

Giuseppe Pitarresi - Chitarre, Basso, Lap Steel Guitar, Cori

Luca ChebbelloPeppino De Lorenzo - Basso, Cori

Manfredi Crisà - Batteria

Anna Abbate - Voce, Cori e Sequencer



Musicisti in collaborazione:

Francesco Visconti - Chitarre, Lap Steel

Pino Cantiani "Pinus" - Tastiere

Magda Loriano - Voce, Cori

Giovanni Vassallo - Sassofono