Serata omaggio agli U2 all'Officina Di Dio, special guest il primo fotografo della band

Una serata con il primo fotografo degli U2, ad ascoltare i successi della band di Bono. Palermo chiama Irlanda, in nome della più importante band musicale attiva nel mondo.

Sarà un evento davvero speciale quello che coinvolgerà il 12 aprile alle 21,30 l’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. Chi sarà presente potrà conoscere Patrick Brocklebank, ovvero il fotografo ufficiale della band ai suoi esordi, autore del libro “Where the streets have two names” e autore di una raccolta di scatti inediti ed esclusivi degli esordi della band, in una mostra permanente presso il Little Museum di Dublino.

Parte centrale della serata sarà il concerto, che vedrà protagonisti i Walk On, ovvero la U2 tribute band di Palermo. Maurizio Sparacello (cantante), Piero Sciortino (batterista), Paolo Turdo (chitarrista) e Alessandro Citraro (bassista) daranno vita a un concerto che farà sembrare Palermo un pezzo di Irlanda a tutto rock. In scaletta tutto il meglio della produzione della band di Bono Vox, con brani come “With or without you”, “Beatiful day” e “Song of innocence”.