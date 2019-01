Artisti sul palco per un omaggio a Domenico Modugno

Domenica 20 gennaio alle ore 18 presso l'Auditorium Domenico Modugno si terrà un'incontro con i fans e simpatizzanti del Cantautore pugliese che il 9 gennaio scorso avrebbe compiuto 91 anni. Lino Zinna Sosia Ufficiale di Mister Volare condurrà la serata alternandosi in alcune canzoni dell'indimenticabile artista italiano più conosciuto nel mondo.

Alla manifestazione sarà presente il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed alcuni artisti della 40esima Edizione da poco conclusa del Cantamare di Gianni Contino annunciando che i vincitori delle due categorie canore, il 26 gennaio partiranno per New York Ospiti dell'importante gemellata manifestazione Festival of Song USA. Sul palco si alterneranno: il Sassofonista Daniel Sax, Noemi Di Stefano, Caterina Pappalardo,Ciro Monte,il Prestigiatore Mago Vilar, Salvatore Maltese, l'imitatore Nino Ruggiero e Silvia Celano con le sue fantasie orientali.