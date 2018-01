"Miss Mondo Palermo" al Reloj, il concorso di bellezza fa tappa in città

"Miss Mondo Palermo", il concorso di bellezza e talento, più antico e prestigioso, rappresentato in oltre 140 paesi al mondo, apre la stagione 2018 domenica 4 febbraio al Reloj.

Sarà nella dinamica cornice del “Reloj Discoclub”, via Pasquale Calvi 5 che alle ore 21.30 andrà in scena la prima tappa di selezione per Miss Mondo Palermo. Presentatrice d’eccezione: la frizzante e carismatica Cristel Conte, ex-conduttrice di un programma sportivo e volto di rappresentanza dei palchi di Miss Mondo per la regione Veneto. 20 saranno le belle aspiranti Miss che sono state severamente selezionate per questa prima tappa e che saranno successivamente giudicate da una rinomata Giuria tecnica.