Markett, una festa all'insegna del divertimento: la serata al Country Disco Club

Dopo il grande successo dell'apertura Markett ritorna a Palermo, sabato 24 Novembre ore 23:00 al Country Disco Club. Il format che continua a spopolare a Napoli ritorna questo week end con i personaggi più eccentrici della notte nel capoluogo siciliano, per impreziosire e lasciare il segno nella night life siciliana.

Un evento che presto sarà attivo anche in altre importanti piazze del Paese come Roma e Milano e che promuoverà questo format innovativo in tutta Italia, e non solo. Tnos The Night Of Sicily, l'agenzia che ha collaborato all'organizzazione della serata, farà ancora una volta un grande regalo ai clubbers palermitani. A movimentare il party sarà la musica di due djs d'eccezione: Baffo's Brothers e Riccardo Barbaro, mentre a dare "voce" all'evento sarà Christian Key, vocalist di estremo talento. Il Markett delle sensazioni, delle persone e dei personaggi torna al Country Disco Club per mettere in vetrina il lato eccentrico della night life nazionale. Le fasi del Format innovativo della night life partenopea

L'evento prende vita in 4 momenti salienti, fulcro dell'evento che a Napoli ha registrato un numero significativo di pubblico che ogni sabato ha preso parte allo show che celebra miti della cultura pop internazionale. Le fasi del sano divertimento di Markett sono: L' Accoglienza, in cui le persone attraversano un percorso costruito da scenografie e performer. Lo show, il momento clou con cui viene presentato il tema della serata con effetti performer e colpi di scena unici. Il contest, dove tutti i partecipanti del concorso on line possono essere i protagonisti per una notte nelle nostre vetrine. The voice Markett, il momento di chiusura dove la musica fa il suo corso in modo super coinvolgente e canterino passando I microfoni alla platea, rendendola protagonista.