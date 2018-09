Serata Mandreucci e Vella, al Vintage club un giovedì tra musica e apericena

Arnold Schwarzenegger nel film Terminator li definirebbe «Vecchi, ma non obsoleti». Ed è vero, quando protagonisti di una serata di musica e buon cibo e buon bere sono due simboli della storia dell’arte musicale e dell’intrattenimento sano e per tutti.

Palermo chiama Italia, che chiama gli Usa. È un viaggio negli anni Settanta e Settanta della musica italiana e americana quello che si vedrà e ascolterà grazie a Marcello Mandreucci e Rosario Vella di oggi, giovedì 27 settembre, al Vintage club, nell’isola pedonale di via Piccola Teatro Santa Cecilia. Alle 22 saliranno sul palco Marcello Mandreucci e Rosario Vella, con il loro format “Le canzoni raccontano”. Non solo un concerto, ma un’incursione tra le hit che ci hanno cambiato la vita, shakerando canzonette e brani d' autore - da Fabrizio De Andrè a Bob Dylan, dai Beatles ai Rolling Stones - trattando questa mitologia musicale con leggerezza e contenuto. Trent’anni di sodalizio artistico, quello tra Rosario e Marcello, che permetterà loro di sfidare persino il pubblico, chiedendo canzoni a richiesta come se fossero jukebox viventi in un racconto comico-involontario. Marcello Mandreucci in particolare sarà impegnato nel cantare alcuni brani del suo album di prossima uscita, con canzoni in lingua sicula. L’ingresso è libero, con consumazione obbligatoria. Chi farà l’apericena classico pagherà 10 euro e avrà diritto a una consumazione alcolica. Per chi sceglierà il menù alla carta, il prezzo varia in base al consumo.