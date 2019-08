Serata Ligabue con gli Aquariopalude da Opensea club

Un nuovo cantante per una “vecchia” formazione, sempre al suono di Ligabue. Gli AcquarioPalude e il loro tributo al cantante d Correggio sono i protagonisti del concerto del 16 agosto dalle 20 all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine.



La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra. Alle 22 al via il concerto. La band, che ha recentemente cambiato il suo frontman, suonerà i più famosi brani del rocker e qualche chicca per gli appassionati, attraversandone la storia musicale.



Ingresso libero. Il lido è aperto sin dalle 10 del mattino per chi vuole sfruttare il solarium o fare il bagno. Per prenotare telefonare al 3807980615. La pagina Facebook è: www.facebook.com/Openseaclub-2219036098135053/