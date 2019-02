Jam for pets, sul palco del Dorian musica e beneficenza per gli amici a quattro zampe

Una sera con tutti i migliori cantanti e musicisti di Palermo, per aiutare gli animali. Serata “Jam for pets” mercoledì 27 febbraio al Dorian - il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. Sul palco: We man al completo, Ivano Blasco e Fulvio Signorino dei Colpa D’Alfredo, Sergio Ciulla, Salvo Cacioppo e Fulvio Signorino degli Acquariopalude, Q. P.G.A tributo Baglioni al completo, Benny Vassallo tributo ColdPlay e Negramaro, Giorgio Emanuel Imparato tributo Negramaro, Filippo Cottone Schizzechea tributo Pino Daniele. L’intero ricavato del contributo live di 3 euro sarà donato all' associazione Oipa sezione di Palermo e provincia, che da decenni fa parte del difficile mondo del volontariato animalista cittadino. L'ingresso prevede due formule: apericena vegetariano a buffet al costo di 15 euro, inclusa consumazione alcolica. Ingresso dopocena con contributo di 3,00 da devolvere direttamente ad Oipa Palermo. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o al 3939773133.