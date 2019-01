"Indovina chi viene a cena", tra i fornelli di Sanlorenzo Mercato il comico Giovanni Cangialosi

Domenica 3 febbraio alle 21.30 si apre “Indovina chi viene a cena”, il nuovo format comico ideato da Ernestomaria Ponte e condotto da Clelia Cucco, con l'accompagnamento musicale di Toni Greco. Ogni appuntamento coinvolge alcuni dei nomi più amati dello spettacolo, tra interviste scomode, prove artistiche e culinarie. L’ospite speciale della settimana è Giovanni Cangialosi, comico palermitano autore, tra l’altro, di testi e canzoni comiche.

Questo con Cangialosi è il quarto appuntamento con Indovina chi viene a cena, che ha debuttato al Mercato proprio con il suo ideatore Ernestomaria Ponte. Grandi ospiti e tante sorprese per uno show divertente dove protagonisti saranno il buon umore e l’ironia di chi riesce a dire cose assolutamente vere attraverso una risata. Giovanni Cangialosi nasce nel 1966 a Palermo. Attore monologhista, è noto al grande pubblico soprattutto per il personaggio della “nonna", ma anche per Libero Ingrata, il Prof. Marricriu, Osama Bin Water, la Signora Tarallo. Attore poliedrico che calca le scene di Palermo da anni, Ernestomaria Ponte è uno tra i comici più acclamati del panorama palermitano. Dopo gli studi artistici presso il laboratorio di esercitazione sceniche di Luigi Proietti a Roma, il comico palermitano vanta una carriera fatta di musica, teatro e cabaret, che ne ha fatto un artista completo.