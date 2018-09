Erick Morillo, il dj che ha remixato Whitney Houston in una serata al Country Discoclub

Venerdì 21 settembre a partire dalle 22.30 al Country DiscoClub il dj internazionale Erick Morillo. Erick Morillo, dj colombiano fondatore dell’etichetta discografica Subliminal Records, è stato in vetta alle classifiche di tutto il mondo come produttore del brano "I Like To Move It" (utilizzato in entrambi i film Madagascar, raggiungendo milioni di telespettatori in tutto il mondo).

Ha remixato chiunque, da Whitney Houston a Basement Jaxx. Ha prodotto il successo mondiale, “Live you life”, insieme a Shawnee Taylor ed Eddie Thoneick ed è stato per molti anni Dj resident al Pacha di Ibiza (che lo ha incoronato "Best International DJ" nel 2002 e "Best House DJ" nel 1999 e nel 2001). Il Country DiscoClub vincitore del titolo “Miglior Winter DiscoClub 2107” nel suo 32° anno di attività, dopo aver ospitato artisti di fama mondiale come Little Louie Vega e Don Diablo, inaugura la stagione invernale 2018 con uno special guest di fama mondiale che farà da apripista per una programmazione artistica varia e completa ogni weekend, come nei grandi club d’Europa.

La produzione dell’evento sarà curata oltre che dal Country DiscoClub, da Tnos Agency, gruppo organizzativo leader della movida palermitana da oltre dieci anni e da Wonder Manage, agenzia internazionale di booking che nel suo rooster vanta l’esclusiva della maggior parte dei djs della scena EDM mondiale. Biglietti da 15 a 20 euro acquistabili esclusivamente al botteghino del Country DiscoClub la sera dell’evento. Possibilità di riservare postazioni privè. L’apertura dei cancelli è prevista alle 22:30.