Serata David Bowie con The Shining Stars al Sanlorenzo Mercato

Alle 22 salgono sul palco del Mercato The Shining Stars - David Bowie Tribute per una serata omaggio all'artista poliedrico e visionario che ha introdotto una nuova concezione di rock.



La band formata da Daniele Davì (voce), Anna Abbate (voce, cori) Giuseppe Pitarresi (chitarre, cori), Manfredi Crisà (batteria), Luca De Lorenzo (basso, cori) e Renato Scozzari (tastiere, cori) racconterà le molteplici sfaccettature della musica di David Bowie attraverso alcuni tra i suoi più grandi successi.



Ospite speciale del live il musicista Joshua Frederick Ross (voce, chitarra), che insieme alla band darà vita a performance inedite e coinvolgenti.



Il progetto "The Shining Stars" tribute band nasce a Palermo nel 2019 e propone uno show dal vivo che racconta le sfaccettature della musica di David Bowie e dei suoi alter ego attraverso i suoi più grandi successi.



Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Il duca Bianco, Major Tom, Halloween Jack, sono solo alcuni degli alter ego dell'artista poliedrico e visionario, pioniere indiscusso dell'arte d'avanguardia che nel corso della sua carriera ha realizzato alcuni dei più grandi capolavori della musica contemporanea spaziando fra tantissimi generi, strumenti e sfumature.