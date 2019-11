Techno party alla Fabbrica 102, alla consolle Marco Sasso e Ferdinando Manetta

“In the dark of the dance floor you can find the light”: serata dance alla Fabbrica 102 venerdì 22 novembre. Si tratta di un ‘Techno party’ che inizierà alle 22.30. Protagonisti, alla consolle, Marco Sasso aka Cramo, fondatore della Palermo community 11|11, Artista, Dj e musical composer. Ferdinando Manetta, co-founder della Palermo community "Liquid", DJ e musical composer.