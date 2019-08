Isola delle Femmine, serata Coldplay con gli Speed of Sound da Opensea

Dici Coldplay e dici musica. Dici Coldplay e dici la band inglese più famosa del mondo. Dici Coldplay e dici il suo leader geniale Chris Martin. È una serata davvero speciale quella che porteranno gli Speed of sound tributo Coldplay il 12 agosto all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine.

La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra. Alle 22 al via il concerto. Benny Vassallo, Gabriele Graziano, Simone Esposito, Mauro Pizzo, e Daniele Zimmardi porteranno il pubblico in un viaggio attraverso tutta la discografia della band di Martin, con le più famose hit, eseguite insieme a qualche chicca. In scaletta brani come “The scientist”, “Viva la vida”, “Fix you”, “Clocks” e tanti altri. Ingresso libero. Il lido è aperto sin dalle 10 del mattino per chi vuole sfruttare il solarium o fare il bagno. Per prenotare telefonare al 3807980615.