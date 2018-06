Claudio Coccoluto in consolle, la festa in pista alla discoteca Country

Venerdì 8 giugno Claudio Coccoluto e Nunzio Borino, due djs collezionisti di dischi, con quelle tracce che difficilmente avrai la possibilità di riascoltare all'interno di un club. Una superlativa cena curata minuziosamente dallo staff Coolinario e fiumi di Champagne G.H.Mumm.

E dopo la mezzanotte una grande festa, negli spazi del Country DiscoClub, rivisitati ad hoc da Absolut Elyx. Claudio Coccoluto, il dj italiano per eccellenza, non ha bisogno di alcuna presentazione: ogni suo set è sempre un interessante viaggio rigorosamente in vinile. Oltre 70000 mila dischi collezionati e catalogati, Goats Head dei Rolling Stones è stato il primo acquistato alla tenera età di nove anni; inizia girando dischi nelle stazioni pirata arrivando alle istituzioni dance più rispettate, nasce così "cocco" o "cocodance" (come era conosciuto fino alle fine degli anni '80). Ha segnato in maniera importante il mondo della musica elettronica con il suo nome di battesimo Claudio Coccoluto, che ha usato per presentare una sempre crescente miscela di musica, e confrontarsi con il futuro come dj, artista e comunicatore globale.

Nunzio Borino: dj dalle mille sfaccettature e dalle mille finestre: ne apri una e c’è sempre qualche cosa di nuovo al suo interno. Ecco, lui è così. Riconosciuto fagocitatore di tutte le angolazioni della musica elettronica, sfaccettato come pochi altri. Da ovest a est, da nord a sud, Nunzio Borino è sia il metronomo che la bussola di se stesso. Con lui non ci si perde mai.

Coolinario menu: tartare di tonno alla Vivino; arancino con ragù di triglia; il cornetto integrale di gambero; tami grill con lo spiedo di pesce e carne; raviolo alla pantesca; stecco di frutta fresca; champagne millesimato Mumm (al tavolo). 35 euro a persona su prenotazione, inizio alle ore 21. Ingresso in lista dopo cena da mezzanotte, botteghino 10 euro donna, 12 euro uomo. Privee 25 euro a persona.