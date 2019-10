"Bau...llando", al Teatro Garibaldi una serata disco a sostegno dei cani abbandonati

“Bau…llando”, serata disco a sostegno dei cagnolini del Rifugio Favorita. Appuntamento venerdì 25 ottobre al Teatro Garibaldi.



Lega del Cane Palermo organizza un fantastico party a sostegno dei piccoli ospiti del Rifugio del Cane Abbandonato della Favorita. Vi aspettiamo per una serata spumeggiante, divertente, a suon di ottima musica: Venerdì 25 ottobre dalle ore 21.30 presso il Teatro Garibaldi, via Castrofilippo 30. Con gli speakers Giovanni Marino e Alessandra Forestieri e la musica di Antonio Tudisco dj di Radio Time. In collaborazione con Moltivolti temporary bar



Ma non finisce qui… A mezzanotte ci daremo un po’ di carica grazie al ricco buffet di dolci offerto dalle bravissime volontarie del Rifugio! E poi tutti di nuovo in pista! Vi aspettiamo in tantissimi e ovviamente, portate tutti ma proprio tutti, i vostri amici. Offerta minima richiesta 12,00 euro ( drink card + buffet dolci)