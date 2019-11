Una serata per l'ambiente targata Mood Club, parte del ricavato a Greenpeace

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una serata per l’ambiente e per tutelare il verde che ci circonda. Sulla scia di Greta Thunberg, il Mood Club di Palermo si prepara ad un evento all’insegna del plastic free. L’appuntamento è venerdì 22 novembre, a partire dalle 20:30, al Mood Club, in via Pier delle Vigne, 52, con il “Green Party”. Requisiti per partecipare? Indossare qualcosa di verde e avere a cuore la tutela e il rispetto dell’ambiente. Parte del ricavato verrà devoluto a Greenpeace.

“L’intento è quello di eliminare gradualmente la plastica e i suoi derivati e di sostenere la salvaguardia del nostro pianeta – spiega Claudio Campione, direttore artistico del Mood Club di Palermo -. Si tratta di una tematica alla quale siamo particolarmente legati. Pensiamo di replicare l'evento anche in futuro”. Alle 20:30, previa prenotazione, sarà possibile gustare il ricco aperitivo targato Mood Club, mentre, a partire dalle 22:30 in poi, ingresso libero con il Dj set di Danilo Giucastro. Per essere aggiornati, invece, su tutti gli eventi targati Mood Club, visitare la pagina Facebook: https://www.facebook.com/moodclubpalermo/.