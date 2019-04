"100. Memory", una serata di musica e racconti al Balata Sicilian Experience

Giovedì 2 maggio una serata di musica e racconti dedicata a “100. Memory” al “Balata Sicilian Experience” (via Roma 218 – ore 20.30 – ingresso libero) in occasione della rassegna musicale “Balata Sound Original”, curata da Claudio Terzo e dall’etichetta discografica palermitana Patridà Records (fondata dallo stesso Claudio Terzo insieme a Dario Ricolo).

“100. Memory” è il libro scritto da 100 autori, palermitani e non solo, dedicato agli album della memoria per eccellenza (Urban Apnea Edizioni). Conducono la serata Beatrice Agnello e Dafne Munro. Dj-set di Filippo “Zappa” Barbaro che proporrà in vinile alcuni dei brani presenti nel volume.