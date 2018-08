"Semu a mari", la notte vola tra cena raffinata e dj set al Solemar

L'emozione unica di un tramonto sul mare in una cornice d'incanto e un mare di emozioni. Sabato 25 agosto alle 22.30 appuntamento con "La Notte Vola" al Solemar.

#LaNotteVola e il Solemar Club in un unico, imperdibile connubio. Appuntamento sabato 25 Agosto, dalle ore 20 in poi, esclusivo DinnerDance in una serata evento che trasporterà tutti gli Ospiti presenti in una irripetibile dimensione. Cena servita al proprio "centro tavolo", incluso un calice di vino, si gusterà un ricco apericena in cui un sapiente mix di sapori delizierà i palati più raffinati preparato dagli chef del Solemar Club. A seguire per i nostri ospiti a partire dalle 22,30 "Florr piscina", il live-band che vedrà sul palco un protagonista indiscusso in campo musicale con un mix sonoro ineguagliabile e trascinante Massimiliano Arizzi accompagnato dalla sua band. Musica, musica ed ancora musica imperdibile: DjSet con Silvio Randazzo che proporrà per noi i più famosi brani degli anni Settanta ai giorni nostri, per rendere una volta di più travolgente la Vostra serata.

KIDS AREA. Per i bambini dai 4 agli 11 anni è prevista un'apposita "Kids Area" con animazione, che dalle ore 20.00 sino al termine della serata intratterrà i più piccoli con giochi e performance a tema.

INGRESSO Ore 20,00 DINNER (start dinner ore 20,45) esclusivamente in prevendita DINNER + BEVERAGE OPEN "esclusivamente durante la cena acqua e Vino Bianco "Roceno Grillo" Cantine Sibiliana" - Adulti (Floor Piscina o Floor Beach) € 25,00 € 23,00 Soci Solemar Club - Bambini in area kids € 15,00 anni 4/11 (menu dedicato, soft drink e animazione) INGRESSO Ore 22,30 Dopocena € 10,00 (live + dj set + 1 consumazione) Obbligatoria prenotazione. Tavoli o Dopocena 342.1076311 - 333.7530199 Cinsegna ticket a domicilio. E' possibile menu personalizzati a fronte di intolleranze alimentari. N.B. Le riprese fotografiche e video effettuate dagli operatori nel corso dell'evento.