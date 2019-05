Rilevanza professionale del project manager, il seminario formativo al Punto Flaccovio

Rilevanza professionale del Project e del BIM manager: seminario formativo gratuito (3 cfp per architetti, crediti formativi per geometri e ingegneri in attesa di erogazione). Venerdì 17 maggio, dalle 14 alle 17 al Punto Flaccovio, via Garcia Lorca 5 a Palermo.

La richiesta normativa di modelli produttivi moderni anche nel settore delle opere del genio civile, combinata con la riduzione dei margini a livelli ordinari in altri settori, è la spinta propulsiva per ripensare l’organizzazione privata e pubblica secondo il modello del lavoro per progetti che si deve affiancare al lavoro “as usual”. Solo una nuova alleanza tra management e professionisti dei progetti, tra processi correnti e amministrativo-burocratici e processi di progetto e il riconoscimento della figura del Project e BIM manager è in grado di mantenere le promesse fatte dalle nuove tecnologie di progettazione ed esecuzione secondo i modelli interoperabili digitali.

L’interoperabilità digitale, l’automazione dei processi produttivi dell’industria 4.0, l’emersione di nuove professioni e il declino di quelle tradizionali, sono tra le tematiche più critiche entrate di prepotenza nel mondo dell’industria, delle opere civili, dei lavori pubblici e dei processi di innovazione delle amministrazioni pubbliche.

I tradizionali comportamenti del project manager non sono più in grado di dare risposte adeguate; anche questa professione, tra le più promettenti in Italia e nel mondo, deve imporsi un radicale svecchiamento degli approcci e degli orientamenti mentali. Solo la riconciliazione tra il linguaggio del project manager con quello del manager d’impresa sarà in grado di aggredire con successo le sfide delle organizzazioni private e pubbliche. Più che mai i project manager dovranno comportarsi da manager d’impresa.

Seminario formativo gratuito insieme all’ingegnere Stefano Antonelli, autore del libro “Project Management Organizzativo” organizzato in collaborazione con l’Ordine degli architetti della Provincia di Palermo e l’Istituto Italiano di Cultura BIM e Organizzazione d’Impresa e scoprirai come orientare il comportamento operativo richiesto al moderno project manager; mai più gestore ma guida dell’innovazione, e al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) con riferimenti alla UNI ISO 21500.

Argomenti del workshop

crisi e riposizionamenti delle imprese

complessità dei progetti, BIM e nuove esigenze organizzative

emersione di nuove figure professionali

vantaggi competitivi

finestre temporali di profittabilità

Obiettivi

Conoscenza e comprensione di: