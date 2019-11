Seminario sulla prevenzione del disagio psicosociale e sulla psicoterapia cognitiva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà a Palermo, il prossimo 14 Dicembre 2019, un evento (in)formativo dal tema "Prevenzione del disagio psicosociale e psicoterapia cognitiva", condotto dalla Dottoressa Angela Ganci, psicologo psicoterapeuta, giornalista e scrittrice, che, nell’occasione specifica, presenterà al pubblico un Volume dal titolo “Pianeta Salute. Guida operativa per la promozione del benessere in individui, coppie e organizzazioni”.

Il Volume affronterà le tematiche della prevenzione primaria, in quanto completa assenza del disagio, della prevenzione secondaria, nell’ottica dell’individuazione precoce dei fattori di rischio e della prevenzione terziaria, in quanto terapia del disturbo conclamato e monitoraggio delle recidive.

La sede prescelta è il Centro clinico Aleteia per il trattamento integrato del disagio psichico, sito in Via Mariano Stabile n. 61, diretto dal Prof. Tullio Scrimali, medico, psichiatra e psicoterapeuta didatta, Fondatore e Direttore di Aleteia, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, con sede a Enna.

Nel corso dell’incontro, che si svolgerà del ore 9 alle 12, verranno esaminati i temi della prevenzione primaria, secondaria e terziaria di problematiche quali i disturbi alimentari e la depressione, fino alle patologie organizzative, quali mobbing e burnout, in un’ottica psicoterapeutica di cura del disagio secondo l’approccio cognitivo.

L'evento è gratuito, aperto sia agli addetti ai lavori che ai non specialisti e prevederà una sessione in cui i presenti saranno invitati a interagire con il docente per approfondire i temi della conferenza. La prenotazione obbligatoria è possibile contattando la Segreteria Organizzativa mandando una mail a angela.ganci@gmail.com.

