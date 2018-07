Il paesaggio al centro del progetto di rinnovo del territorio, il seminario a Villa Malfitano

A conclusione della manifestazione “Voyage a Palermo” giorno 29 luglio 2018, presso la sala conferenze di Villa Malfitano di via Dante a Palermo alle ore 16.00 si terrà il seminario “Il paesaggio come centro del progetto di rinnovo del territorio, urbano e aperto”.

La mostra Voyage a Palermo inaugurata lo scorso 16 giugno è inserita tra le attività di Palermo Capitale Italiana della Cultura e prende spunto dal concept di Manifesta 12, “Il Giardino Planetario - Coltivare la coesistenza”. Nata dall’idea condivisa dalle artiste Elena Boni, Tania Campisi, Francesca Genna, Cristiana Pacchiarotti, Stefania Perna in collaborazione con la curatrice Isabella Vitale, la mostra è stata organizzata grazie alla Fondazione Whitaker e all’associazione IN/ARCH Sicilia, con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, Accademia di Belle Arti di Napoli, Navarra Edizioni, Ordine degli Architetti di Palermo. In un percorso itinerante attraverso lo storico giardino palermitano di Villa Malfitano, via Dante Alighieri, sede della Fondazione Whitaker, le artiste offrono la loro visione empirica e poetica di un viaggio che si compie e si svela attraverso opere sitespecific installate tra i vari spazi dell’immenso giardino ed in stretto rapporto con la natura circostante.

Come ulteriore dimostrazione di una “mescolanza”, peculiare qualità che caratterizza da sempre la città di Palermo e più in generale il territorio siciliano “Il paesaggio come centro del progetto di rinnovo del territorio, urbano e aperto” pone l’Architettura del paesaggio come oggetto di riflessione in una visione ampia di confronto e dialogo tra “Scienza” nella sua componente naturalistico-ambientale di Teoria e “Arte” nella visione che dello stesso si dà nelle Accademie e nella pratica progettuale site specific, contemporanea, focalizzando l’attenzione sugli aspetti del paesaggio urbano e dell’uso del verde nella rigenerazione o riqualificazione di spazi pubblici. Il seminario vedrà confrontarsi i seguenti relatori: Francesco Maria Raimondo, Cesare Pietroiusti, Biagio Guccione, Girolamo Cusimano, Marco Scarpinato e Lucia Pierro AutonomeForme | Architettura e LandscapeDesign Palermo, Sergio Sanna e Francesco Cucchiara Collettivo Ground Action Palermo. Coordinano gli eventi: Cristiana Pacchiarotti e Mariagrazia Leonardi (Inarch/Sicilia). Modera i lavori: Ignazio Lutri, Presidente Inarch/Sicilia.