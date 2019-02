Seminario su evoluzionismo e "intelligent design", a dibattito il professor Diego Molteni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il prof. Diego Molteni tratterà del dibattito attualmente molto vivo nel mondo anglosassone tra evoluzionismo darwiniano ed “Intelligent Design “. Illustrerà le idee madri dell’evoluzionismo e del confronto con l’Intelligent Design (ID) evidenziando come l’ID operi una indebita commistione tra teologia e biologia. Sarà mostrato come una dinamica fisico-chimica-biologica sia invece compatibile con una corretta interpretazione del concetto filosofico di finalità. Si avvarrà della teoria sviluppata da J. Conwey del “Game of Life” per far cogliere meglio la presenza e indipendenza della finalità in una dinamica fisica.