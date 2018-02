Educare le nuove generazioni alla sessualità e alla genitorialità, il seminario all'Università

“Educare le nuove generazioni alla sessualità e alla genitorialità”: giovedì 22 febbraio un seminario di Alberto Pellai per “Educare Oggi”. Appuntamento a partire dalle 15.30 presso l’aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università. L’incontro chiude il ciclo di seminari inseriti nell’ottava edizione della manifestazione organizzata dall'associazione Genitori e Figli in collaborazione col Cidi.

Come cambia il ruolo dei genitori e come affrontare con i giovani il tema della sessualità? Se ne parlerà nel corso del seminario in programma giovedì 22 febbraio a Palermo nell’ambito della rassegna “Educare Oggi”, organizzata dall’associazione Genitori e Figli in collaborazione con il Cidi (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti). A tenerlo sarà il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai, chiamato a sostituire la psicologa Silvia Vegetti Finzi, già inserita nel programma della rassegna ma impossibilitata a partecipare. Appuntamento a partire dalle ore 15.30 presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Palermo (viale delle Scienze, Edificio 13).

Il costo di partecipazione al seminario è di 20 euro. Insegnanti ed operatori del mondo della scuola possono utilizzare l’incontro come attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, usufruendo del contributo “Buona Scuola”. Medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, Alberto Pellai è ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica. È autore di molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali “Tutto troppo presto”, Girl R-evolution” e, a quattro mani con Barbara Tamborini, “I papà vengono da Marte, le mamme da Venere”, “L’età dello tsunami”, “Il metodo famiglia felice: come allenare i figli alla vita” tutti editi da De Agostini.

L’appuntamento con Alberto Pellai chiude il ciclo di seminari organizzati all’interno della ottava edizione di Educare Oggi, i cui incontri sul tema “Arcipelaghi come reti - La letteratura e il viaggio come orizzonti educativi”, proseguiranno invece il prossimo 21 marzo con l’incontro tra il monaco Enzo Bianchi, fondatore della Comunità Monastica di Bose, il vescovo di Sarajevo Andrej Cilerdzic e il Presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia e Imam di Firenze Izzedin Elzir, per parlare di “Dialogo ed accoglienza nelle religioni”.

Il percorso formativo, presentato dall’Associazione Genitori e Figli: Istruzioni per l’Uso, si avvale del patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università di Palermo, della certificazione ufficiale del Cidi, Centro Iniziativa Democratica Insegnanti, soggetto qualificato dal Miur e del patrocinio gratuito del Comune di Palermo.