La dimensione emotiva del volontariato, il seminario all'oratorio di Santa Cita

Gli effetti benefici dell’impegno nel volontariato nelle persone anziane, non solo nella qualità di destinatari ma anche di protagonisti attivi a favore di chi ha bisogno. Una tematica ancora poco esplorata, alla quale l’Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo ha dedicato una giornata di approfondimento, che si terrà sabato 14 aprile presso il Salone Conferenze del Complesso Oratorio Santissimo Rosario di Santa Cita, in via Lampedusa 1.

“Impiegare energie nel volontariato - spiega il presidente provinciale dell’Ada Gaetano Cuttitta - può avere effetti positivi non solo fra i beneficiari delle azioni di solidarietà, ma anche per gli stessi volontari, in quanto attiva facoltà intellettive ed emotive che aumentano il livello di benessere psico-fisico della persona: ciò è ancora più evidente nelle persone anziane, per le quali le iniziative che favoriscono la socialità e la condivisione emotiva, risultano un fondamentale metodo per sollecitare processi di invecchiamento attivo”.

In una simile ottica, dunque, il volontariato si propone come stile di vita attivo capace di prevenire l'isolamento sociale e il rischio di emarginazione. Il seminario si terrà a partire dalle 9:30 e si aprirà con i saluti e l’introduzione del presidente Gaetano Cuttitta, al quale seguirà l’intervento del professore Carluccio Bonesso, dedicato al tema della dimensione emozionale nel volontariato; dell’approccio neuro - cognitivo motorio parleranno invece i dottori Caterina Forte e Massimiliano Curatolo. Sul rapporto tra volontariato e prevenzione, invece, relazionerà il medico Maurizio Curti Giardina.

Oltre agli interventi degli esperti, sarà dato spazio alle testimonianze dirette di volontari sul tema della dimensione emotiva del volontariato; sarà inoltre previsto un momento interlocutorio con i partecipanti al convegno. Al termine dei lavori sarà offerta una degustazione di prodotti locali. L’ingresso è libero.