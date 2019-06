Non si diventa ricchi dall'oggi al domani, il seminario sulle criptovalute all'hotel Wagner

Lunedì 3 giugno 2019 dalle ore 18:00 alle 20:00 appuntamento a Palermo presso il Grand Hotel Wagner per un seminario dedicato all’evoluzione della moneta “Criptovaluta”.

L’evento organizzato dalla Giordano Istruzione Trading vuole essere un’occasione per evidenziare l’evoluzione futura con maggiore presenza della tecnologia nel settore dei pagamenti. Il Ceo Giordano Cristoforo, imprenditore rivoluzionario del settore, e fondatore della prima scuola di formazione trading del sud Italia, dal 2016 incontra imprenditori e professionisti, per informare e formare sulle nuove opportunità innovative economiche - finanziarie.

“Le criptovalute o monete virtuali”, sono il primo passo di questa evoluzione. È denaro pensato per funzionare in un mondo senza intermediari. Si sente parlare tanto di Bitcoin, la criptovaluta più diffusa, ma ce ne sono altre migliaia, come Ethereum, Litecoin, Cardano, Digibyte ecc. Questi sono soldi veri. Molte aziende e non solo, stanno creando una loro moneta virtuale, come il Comune di Napoli, che ha deciso di metterla in circolazione in maniera virtuale regalandola ai cittadini più virtuosi, sotto forma di premi per comportamenti corretti (un token corrisponde a 1 euro).

Un altro esempio concreto sono le criptomonete delle squadre di calcio , della Juventus e del Paris Saint Germain, che hanno lanciato il token per i suoi fan. Questo fenomeno è abbastanza recente, gli esperti di criptoeconomia gli hanno già dato un nome: fan token, iscritti nella categoria degli utility token, cioè le criptovalute che forniscono l’accesso a beni e servizi legati a un progetto. In Italia, rispetto all’Europea , è ancora molto difficile riuscire a comprare in criptovalute.

Tanta la disinformazione, per scegliere di effettuare e di accettare pagamenti in cripto valuta, ma anche tanti sono i speculatori che, approfittano di questo momento iniziale. Questi sono alcuni degli argomenti che saranno trattati al seminario di Palermo, che ospiterà in occasione Amedeo Moscato, esperto internazionale di criptvalute e blockchain. La formazione alla base di ogni cosa, è la politica di Cristoforo Giordano. La partecipazione al seminario di Palermo del 3 giugno è gratuita fino ad esaurimento posti.