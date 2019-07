"Come vincere nel web", il seminario gratuito allo Studios Coworking

Seminario gratuito per titolari, Ceo, Amministratori, Responsabili Marketing, Direttori Commerciali ed Export Manager. Scopri quali sono le strategie di marketing più efficaci per acquisire nuovi clienti, partner commerciali, distributori e fette di mercato in Italia e all’estero grazie al web.

Martedì 23 luglio 2019, ore 14.30 presso Studios Coworking, via Emanuele Notarbartolo, 36. Per l'iscrizione è sufficiente mandare una email a corsi@prima-posizione.it. Il Know-how di 10 anni di esperienza condensato in un seminario gratuito pensato per titolari d’azienda, Ceo, amministratori, responsabili marketing ed export manager come te. Un seminario per conoscere le strategie più efficaci e lo schema pratico da seguire per ottenere realmente i risultati che desideri dal web applicabile per qualsiasi tipologia di sito e progetto aziendale.