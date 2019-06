Arte urbana in Sicilia, il seminario gratuito è di casa al Punto Flaccovio

Il fenomeno della Street art in tutti i suoi aspetti, dal rapporto degli interventi con i territori alle retoriche dei progetti bottom-up e top down, dalle politiche di valorizzazione al marketing territoriale, per affrontare infine la comparazione e l’evoluzione di approcci e pratiche.

Saranno questi i temi trattati al seminario gratuito organizzato dalla casa editrice Dario Flaccovio, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Palermo. L’incontro, tenuto da Mauro Filippi, Marco Mondino e Luisa Tuttolomondo, autori del libro “Street Art in Sicilia“, si terrà martedì 2 luglio, a partire dalle ore 14, al Punto Flaccovio di via Garcia Lorca n. 5 a Palermo.

Saranno tre ore di formazione alla scoperta del fenomeno della street art in Sicilia nella sua varietà di forme, manifestazioni e protagonisti. Dalle vie dei centri storici delle città più grandi come Palermo, Catania e Messina ai loro quartieri periferici, per arrivare ai paesini meno conosciuti e fuori dalle rotte ordinarie, racconteranno il fenomeno della creatività urbana con la precisione dell’appassionato collezionista e lo spirito dell’esploratore erudito. Attraverso percorsi, mappe e descrizioni dettagliate di opere e artisti, sarà l’occasione di esplorare la Sicilia da un punto di vista originale e inedito. Il seminario è rivolto ad architetti, liberi professionisti, creativi, amanti della storia e dell’arte, guide turistiche.