Gli anziani e i disturbi vascolari, il seminario a Termini Imerese

Proseguono le iniziative dell’Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo per promuovere la nozione di invecchiamento attivo e in buona salute. Venerdì 15 giugno a Termini Imerese si terrà un seminario dedicato alla prevenzione dei disturbi vascolari nella terza età, che avrà quale relatore il medico Diego Ezio Fabra.

All’incontro, che si terrà a partire dalle 16:00 presso la sede comunale dell’ADA di Termini Imerese, in via Stesicoro 48, seguirà uno screening per la misurazione del livello glicemico e del colesterolo. Saranno presenti Gaetano Cuttitta e Giovanni Di Prima, rispettivamente presidente provinciale dell’ADA di Palermo e presidente dell’ADA termitana. Ingresso libero.