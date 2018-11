"Il muro era caduto da poco", il film di Cesare Basile proiettato e sonorizzato al Riso

Il mondo del cinema chiama la Sicilia e la Sicilia risponde. Secondo giorno di proiezioni e sonorizzazioni per Seeyousound, il festival internazionale di cinema musicale a Palazzo Belmonte Riso di via Vittorio Emanuele 365 dal 22 al 24 novembre. L’ingresso al panel delle ore 17 è gratuito, mentre la proiezione delle 19.30 costa 4 euro e quella delle 21.30 con sonorizzazione invece 6 euro.

Venerdì 23 novembre, alle ore 17, Stephan Plank, regista e fondatore dell’etichetta discografica Krautpop, accompagna gli spettatori all’interno del mondo della musica e dei suoi documentari, per sviscerarne le tematiche più forti. Tutto questo grazie al panel “How to make a doc music”. Si tratta del regista del biopic sull’acclamato Conny Plank, uno dei più innovativi sound designer e produttori musicali, colui che ha rivoluzionato la scena musicale tra gli anni ‘60 e ‘80.

Alle ore 19.30 un videoclip di quattro minuti firmato da Bonobo, con la regia di Oscar Hudson, è l’appetizer della serata. Dopo “No reason”, segue il documentario americano del 2017 dei registi Josh Homme e Andreas Neumann. Il film, proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano, racconta la storia del padrino del punk Iggy Pop e del suo disco ‘Post Pop Depression’. Il suo diciassettesimo album, infatti, viene registrato grazie al supporto di una band d’eccezione: Josh Homme dei Queens of the Stone Age, il polistrumentista Dean Fertita e Matt Helders degli Arctic Monkeys. Più di un’ora per raccontare la genesi del disco, le registrazioni nel deserto californiano e il tour che ne è seguito, culminato in uno show incendiario alla Royal Albert Hall di Londra.

Alle 21.30 si vola in Spagna con il cortometraggio in lingua originale ma con sottotitoli in italiano del regista Adrià Pagès Molina. “Ringo” è la storia di Irene, un’adolescente che vive con sua madre e sua nonna in un quartiere popolare. Un giorno la nonna Maria comincia a comportarsi in maniera strana: è più felice del solito, fa molte battute e racconta aneddoti di quando era giovane e andava in tournée, circondata da groupies all’insegna degli eccessi. Quasi 15 minuti di cortometraggio fino alla rivelazione: “Sono Ringo Star”.

Subito dopo il cortometraggio, è tempo di Sicilia. Con il documentario del 2018 di Giuseppe Lanno, in lingua originale con sottotitoli in inglese, si porta in scena un’indagine personale sulla libertà di somigliare a se stessi attraverso l’esperienza umana e musicale di Cesare Basile, autore siciliano di riferimento per generazioni diverse. “Il muro era caduto da poco” è un racconto intimo che oscilla tra perfomance live e la definizione di una filosofia di vita, dove la musica è punto di arrivo di una ricerca più articolata. Nessun atto celebrativo, ma pura curiosità di avvicinarsi a un mondo che alterna lucidità di pensiero e noise, dialetto e blues, legno e ferro. A seguire performance musicale dal vivo dello stesso Basile.