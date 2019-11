Aspettando Seeyousound, aperitivo al Mazzini 30 e film sul coro di voci bianche al Massimo

Mercoledì 20 novembre, alle ore 18.30, al Mazzini 30, un aperitivo a base di rum sarà l’occasione per presentare Seeyousound, il primo e unico festival cinematografico d'Italia a raccontare la musica, ospitato quest'anno all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa. Durante la serata sarà possibile ammirare anche uno spin-off della mostra “Music-i” di PalermoFoto che sarà allestita integralmente al Ridotto dei Cantieri Culturali nei giorni del festival (da giovedì 21 a sabato 23 novembre).

Alle 19.30 dello stesso giorno, al Teatro Massimo, nella Sala Onu, con la partecipazione della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, sarà una serata dedicata alla musica e al cinema. In occasione dei 30 anni della Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e del venticinquesimo anniversario del Coro di voci bianche del Teatro Massimo, il concerto della Cantoria del Teatro Massimo sarà diretto da Salvatore Punturo e in anteprima nazionale sarà trasmesso il mediometraggio “Schritten”, il saggio di secondo anno di Camilla Iannetti che racconta la storia dei bambini e dei ragazzi del Coro di voci bianche del Teatro Massimo guidati da un maestro appassionato ed esigente alle prese con la difficoltà delle partiture da studiare e con le lingue delle opere, in un percorso emozionante verso la sera della prima.