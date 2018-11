Film, incontro e concerto in un unico appuntamento: ai Cantieri arriva "See the Sound"

Film, incontro e concerto: See the Sound, Homage to Helmut Lachenmann nell’ambito della rassegna 1968_2018 RIeVOLUZIONE bis

in collaborazione con Curva minore. Appuntamento lunedì 12 novembre alle ore 18:30 alla Sala Perriera ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili, 4. Ingresso: 8 euro; Ridotto under 25 e Goethe-Card: 5 euro.

ore 18,30 Proiezione del film documentario See the Sound – Homage to Helmut Lachenmann (53 min.), italiano con sott. inglesi. Prodotto da mdi ensemble e Studio Vertov. Regia di Luca Scarzella

ore 19,30 Incontro con il compositore Giorgio Netti

ore 21 Concerto mdi ensemble

mdi ensemble fa tappa a Palermo durante il tour annuale dedicato alla promozione del Dvd See the Sound. Il docufilm rappresenta uno dei progetti più significativi realizzati da mdi ensemble, che ne ha curato la direzione artistica e musicale con lo stesso compositore, il regista Luca Scarzella e il regista del suono Paolo Brandi. Concepito come omaggio alla musica e alla figura di Helmut Lachenmann, See the Sound è un intenso dialogo con il compositore inframezzato da estratti musicali ripresi in modo innovativo e interviste ad alcune illustri personalità del mondo musicale contemporaneo. Il dvd, prodotto da mdi ensemble e Studio Vertov, è stato registrato presso la Fondazione Cini di Venezia e pubblicato lo scorso anno dall'etichetta francese l'empreinte digitale.

Il programma prevede l’accostamento a Helmut Lachenmann del compositore milanese Giorgio Netti, anch’egli autore di estrema importanza nel percorso sperimentale della musica colta occidentale. I due compositori, pur temporalmente distanziati da oltre un arco generazionale, hanno in comune un gusto per la ricerca di un suono unico nato dalla fusione di più strumenti, dedicando, nel corso del loro percorso creativo, una particolare predilezione per gli strumenti ad arco. La drammaturgia del programma ripercorre un'organizzazione cara a Netti, se guardiamo al suo Ciclo dell'Assedio, ovverossia la progressiva scomposizione dell'organico del quartetto d’archi: in questo caso si parte da due trii d’archi dei due autori, passando da Inoltre di Netti per due violini, per arrivare a Toccatina per violino solo di Lachenmann, in chiusura della serata.

Il progressivo isolamento degli strumenti porta a radicalizzare le loro specificità in ambito timbrico e organologico, il primo come conseguenza del secondo; se in Netti è chiaro il riferimento alle esperienze passate, non dirette citazioni ma utilizzo di articolazioni, fioriture e tecniche delle antiche scuole violinistiche di Tartini e Corelli, in Lachenmann si osserva il superamento di ogni senso classico di virtuosismo, proponendo uno studio - così come viene definito Toccatina - per nuovi virtuosi contemporanei dello strumento, abbandonando del tutto i canoni estetici che furono di Paganini e Tchaikovsky.

mdi ensemble si forma a Milano nel 2002 grazie al sostegno dell’associazione Musica d’Insieme. Sin dagli esordi l’ensemble affianca il lavoro a stretto contatto con importanti compositori quali Helmut Lachenmann, Gérard Pesson, Stefano Gervasoni, Francesco Filidei, con l’esecuzione di diverse première di giovani compositori emergenti. Sono numerose anche le collaborazioni con direttori di prestigio come Stefan Asbury, Emilio Pomarico, Beat Furrer, Pierre André Valade, Yoichi Sugiyama. Nel 2017 viene insignito del premio speciale Una Vita nella Musica, assegnato ogni anno dal Teatro la Fenice di Venezia. Il progetto See the Sound - il tour è realizzato con il sostegno del Mibact e di Siae nell'ambito dell'iniziativa Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura.