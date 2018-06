Scirocco Wine Fest, a Sanlorenzo Mercato l'anteprima del festival del vino a Gibellina

Si apre sabato 16 giugno l’anteprima esclusiva dello Scirocco Wine Fest a Sanlorenzo Mercato, la rassegna promossa dal gruppo Cantine Ermes -Tenute Orestiadi che si terrà per il secondo anno consecutivo a Gibellina, dal 28 giugno all’1 luglio. Il festival che amalgama l’anima mediterranea, l’arte e la cultura del vino, la tradizione gastronomica del territorio e l’intrattenimento, sarà l’assoluto protagonista del weekend del Mercato con appuntamenti golosi e cibi dal mondo.

Simbolo dell’iniziativa di questo weekend al Mercato è lo Scirocco, il vento che rappresenta il mare Nostrum come un filo rosso che “unisce” i popoli che lo vivono e permea le culture che ne sono toccate. Un incontro di culture, prelibatezze e tradizioni enogastronomiche con la degustazione di prodotti tipici come il cous-cous di pesce preparato dallo chef Pietro Garziano di Mazara del Vallo e la “nfigghiulata”, una focaccia preparata con il cosiddetto procedimento dell’agnutticamientu, ovvero l’avvolgimento su se stessa della pasta farcita con salsiccia, patate e cipolle, realizzata per l’occasione da Salvatore Zummo, maestro fornaio della Valle del Belice. In degustazione anche tre vini autoctoni come il Grillo 2017, lo Zibibbo 2017 e il Perricone 2016 di Tenute Orestiadi, una delle realtà più rappresentative tra le aziende vitivinicole siciliane, ma anche una tra le principali protagoniste della rinascita della Valle del Belice, territorio dilaniato dal terremoto del 1968, di cui quest’anno ricade il 50^ anniversario.Sia sabato 16 che domenica 17 giugno, a pranzo e a cena, si potrà scegliere di degustare il vino da solo (euro 2) o di accompagnarlo con una delle pietanze tipiche o con entrambe, ad un prezzo speciale di 5 euro.

Domenica 17 giugno, inoltre, a partire dalle 19.00 il viaggio sensoriale di Scirocco abbraccia l’India con “Palermo chiama Mumbai”, format culinario ideato dai Premiati Oleifici Barbera, con il patrocinio della condotta Slow Food Palermo. Barbera è infatti l’olio ufficiale dello Scirocco Wine Fest e per la prima volta porta a Sanlorenzo Mercato i propri ospiti: i rinomati chef indiani Rahul Dhavle (executive chef del The Westin) e Gopalakrishnan Sivakumar (executive sous chef del Trident), entrambi di Mumbai, che per l’occasione prepareranno la Samosa, tipico antipasto e snack indiano di pasta di farina, farcito con patate, cipolle, piselli, lenticchie, formaggio, carne di manzo o pollo e varie spezie come peperoncino e coriandolo. Una speciale occasione per i due chef indiani per vivere un viaggio emozionale alla scoperta della Sicilia occidentale e delle sue materie prime di eccellenza, come l’olio extra vergine di oliva, prodotto principe della dieta mediterranea. Ad arricchire l’atmosfera ci sarà anche la musica indiana con l’harmonium, il dholak e i tabla dei musicisti Prashantkumar Acharya e Ganesh Sawant, tra composizioni classiche e brani tradizionali folk indiani.

“Questo percorso di contaminazioni gastronomiche e culturali – afferma Manfredi Barbera, amministratore unico di Premiati Oleifici Barbera - è partito nel 2016 con “Palermo chiama El Bahia” dedicato al Brasile; nel 2017 abbiamo voluto replicare l'esperienza con “Palermo chiama Tokyo” e quest'anno abbiamo coinvolto l’India, con le sue antiche tradizioni culinarie conservate nei millenni. Ancora una volta sarà un connubio sorprendente e divertente che vedrà protagonista l’olio extra vergine siciliano nel ruolo di direttore d’orchestra, in grado di unire due culture così diverse e lontane per storia e tradizione." Lo Scirocco Wine Fest, che prenderà le mosse a Gibellina il prossimo 28 giugno, è promosso dal gruppo Cantine Ermes -Tenute Orestiadi in partnership con la Fondazione Orestiadi, il comune di Gibellina e la Feedback - società palermitana che firma tra gli altri il Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo e il Girotonno in Sardegna - per l’organizzazione, lo sponsoring, la comunicazione e l’ufficio stampa.

Per quattro giorni il comune di Gibellina, nel Trapanese, sarà il centro di una rassegna fatta di wine tasting, con la degustazione di una selezione di etichette dei sei paesi partecipanti - Francia, Grecia, Italia, Malta, Spagna e Turchia- in abbinamento a specialità gastronomiche della tradizione di questi Paesi, cooking show di chef stellati come Vincenzo Candiano, del ristorante La Locanda di Don Serafino a Ragusa Ibla e Giuseppe Costa, del ristorante Il Bavaglino a Terrasini (Pa). E poi musica e intrattenimento tra presentazioni di libri, sfide amatoriali in cucina, il cabaret di Ernesto Maria Ponte e Sasà Salvaggio, le note di Mario Venuti e le contaminazioni sonore degli Shakalab, il super collettivo del reggae siciliano.