Sciara street food fest, alle porte di Palermo si mangia il tipico cibo da strada

È già iniziato il countdown per la terza edizione dello Sciara Street Food Fest, manifestazione diventa appuntamento annuale organizzata dall' Associazione Giovanile Sciarese e, che ormai richiama migliaia di persone dall’intero territorio Siciliano. Quest' anno però i giovani Sciaresi si sono superati, oltre a puntare sulla valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici siciliani, il cibo da strada, tentano di far conoscere sempre di più i talenti dell’isola. Ad esibirsi sul palco dello Street Food Sciarese nella serata del 21 luglio ci saranno gli Shakalab, gruppo musicale di giovani siciliani ormai famosi tutta Italia per i temi importanti ed impegnativi che le loro canzoni racchiudono. Prima di loro sul palco saliranno anche i comici di Sicilia cabaret i Respinti, per far sorridere il pubblico con la loro comicità e far divertire grandi e piccoli. Ricapitolando vi aspettano quindi buon cibo, buona musica, cabaret e fiumi di birra, a Sciara(Pa) il 21 luglio 2019.