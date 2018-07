Sciara Street Food Fest: odori, sapori e gusti diversi invadono il paese alle porte della città

La Città di Sciara è pronta all’invasione di odori, sapori e gusti diversi. Il 22 luglio torna la II edizione dello Sciara Street Food Fest uno dei grandi eventi del circondario Madonia dedicato al variegato mondo del cibo di strada.

L’apertura della manifestazione avrà inizio alle ore 11 accompagnati dal gruppo Folk di Monreale. Sarà possibile già dalle ore 11 acquistare i fantastici prodotti tipici proposti dall’Associazione Giovanile Sciarese attraverso l’acquisto dei Ticket di 1,50 euro. Nel pomeriggio vari momenti di intrattenimento show cooking, artisti di strada, e il gruppo folk. In prima serata avrà inizio il concerto musicale dei Tre Terzi per concludere il tutto con lo spettacolo di cabaret di Toti e Totino, che alle ore 21 in Piazza Carnevale. Programma completo: ore 11 apertura ufficiale degli stand gastronomici. Gruppo Folk di Monreale, esibizione artisti di strada. Ore 20 concerto Live dei Tre Terzi (ingresso gratuito). Ore 21:30 spettacolo di cabaret di Toti e Totino (ingresso gratuito). A presentare l’intera manifestazione sarà il mitico Stefano Piazza.