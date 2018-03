Il Conca D’Oro spegne 6 candeline: sul palco Sasà Salvaggio ed Eliana Chiavetta

Venerdì 16 marzo il centro commerciale Conca D’Oro festeggia sei anni di attività con una grande festa. Di mattina spazio allo sport con la prima giornata di gare del torneo di pallavolo, calcio e badminton “In fila per tre” che vede protagoniste 10 scuole e 280 bambini. Di pomeriggio, a partire dalle 17, la simpatia di Sasà Salvaggio e la bellezza di Eliana Chiavetta faranno da ingredienti principali di una giornata all’insegna delle sorprese. Si conosceranno, infatti, i nomi dei vincitori dei super premi legati al concorso Gratta & Sogna che, nelle scorse settimane, ha registrato una grande partecipazione di pubblico. Tre super fortunati che riceveranno una Volkswagen Up, una crociera per due persone e un iPhone8. A essere premiati saranno anche gli autori delle maschere più belle realizzate dalle scuole di Palermo e provincia e messe in mostra al Conca D’Oro durante il periodo del Carnevale. Infine, spazio alla dolcezza, con i 120 chili di torte realizzati dal Bar Bonida e che sapranno accontentare tutti i gusti.