Sara Favarò legge la favola “Babbo Natale Esiste!”

Cinque incontri in due giorni durante i quali Sara Favarò, autrice di “Babbo Natale Esiste!”, leggerà la favolosa e reale storia del “Babbo” tanto amato dai bambini di tutto il mondo. Non una storia inventata, ma reale con date, nomi, eventi. Ebbene sì! Babbo Natale esiste! ed è lui stesso che, attraverso l’albo illustrato, parla di sé fin da quando era bambino e poi ancora della sua età adulta, fino al giorno in cui cambiò la sua effige e il suo nome. “Tutti mi chiamano Babbo Natale, ma una volta il mio nome era un altro – dice infatti il poetico protagonista del libro, rivolgendosi al lettore – Questo è un racconto che ti sorprenderà. Sulle ali della storia ti porterà. Con me volerai lontano nel tempo, da Est a Ovest in un sol momento. E ora dimmi: Sei pronto a partire? Vuoi viaggiare con me per cieli e mari? Se sei curioso e di me vuoi sapere apri il libro e iniziamo a volare”.

Queste le date e gli orari degli incontri:

21 dicembre, ore 10,30, libreria Carabà, Corso Calatafimi, 287;

21 dicembre, ore 18, ex chiesa Santa Mattia ai Crociferi, Via Torremuzza, 28;

22 dicembre, ore 11, Gemme di Sale, Via Croce Rossa 35, racconto per bambini dai 3 ai 12 anni dentro la grotta di sale;

22 dicembre, ore 17, replica racconto in grotta di sale, presso Gemme di Sale, via Croce Rossa, 35;

22 dicembre ore 18,30, Casetta di Palermo Bimbi, mercatino di Confartigianato, Via Magliocco (in fondo vicino al presepe).

L’albo fa parte della collana “Gli arcobaleni”, nata nel 2019, di Edizioni Ex Libris. Collana di albi illustrati diretta da Sara Favarò e che, nata con i suggerimenti del Maestro Livio Sossi, ha visto la pubblicazione di sette albi illustrati: L’artista di Strada, Il Mago dei Libri, Manuale del perfetto nuotatore, La Storia è… un’altra, I miei capelli, Letti strani, Babbo Natale esiste!