Vino, formaggio e salsiccia: a Ventimiglia di Sicilia torna "I sapori del feudo di Calamigna"

Salsiccia, olio, e vino, ma anche pasta, formaggio, miele, dolci e frutta fresca: sono i prodotti dell’entroterra palermitano che potranno essere gustati a Ventimiglia di Sicilia, dove la sera del 12 agosto a partire dalle 19 torna “I Sapori del Feudo di Calamigna”.

L’apprezzatissima manifestazione eno gastronomica, forte del successo riscosso negli anni passati, si ripresenta con la consolidata formula che unisce le eccellenze dei prodotti tipici locali con eventi di interesse storico e naturalistico. Infatti, ad accogliere i visitatori, oltre ai numerosi stand e spazi espositivi allestiti lungo il corso principale del borgo, ci sarà la possibilità (a partire dalle 18) di visitare il Museo della Montagna di via Garibaldi e i numerosi luoghi di culto alla scoperta di curiosità legate alla tradizione religiosa e artistica di Ventimiglia di Sicilia. Momento centrale della serata, la sagra con la degustazione di salsiccia, olio e vino del territorio. «Anche quest’anno abbiamo scelto di scommettere sulla riscoperta delle nostre radici come modello di sviluppo e ricchezza. - dice il sindaco Antonio Rini - Puntiamo tutto sulle bellezze e sulle prelibatezze che costituiscono il nostro patrimonio enogastronico, culturale e artistico. Accoglieremo migliaia di visitatori che si affezionano di anno in anno sempre di più a Ventimiglia e alla sua gente».