Santa Claus Village, Babbo Natale arriva al centro commerciale La Torre per bambini

Il 7 dicembre alle ore 16.00 si inaugurerà al Centro Commerciale La Torre, il più grande "Santa Claus Village" della città, uno spazio ricco di attività e iniziative per adulti e bambini.

Il fiabesco villaggio natalizio, del Nonnino più amato dai bambini, si mostrerà in tutto il suo splendore a quanti vorranno farsi incantare dalla magia dei suoi interni, dalla grande sala con il camino allo studio dove Babbo Natale legge le letterine dei bimbi di tutto il mondo e la famosa slitta con le renne cariche di gadget che saranno regalati ai piccoli visitatori. Sono già numerose le scuole che hanno prenotato una visita al Santa Claus Village. La magica Casa di Babbo Natale è stata allestita all’interno del parco verde del Centro commerciale La Torre che resterà aperto fino al 7 gennaio 2019.

Tanti gli spazi allestiti per l'occasione, pronti ad accogliere le famiglie per trascorrere le feste in allegria, tra luci e colori, e un dolce sottofondo musicale a tema. Si potrà visitare la coloratissima fabbrica in cui Babbo Natale costruisce i giocattoli per i bambini buoni di tutto il mondo, dopo aver ricevuto le letterine che si potranno imbucare nell'angolo postale del balocco. Un'esperienza unica per tutti i piccoli ospiti ed i loro accompagnatori, che potranno partecipare anche a tutti i laboratori creativi che saranno proposti, come ad esempio quello sui dolci o quello di decorazione. A tutti i partecipanti, saranno offerti leccornie e tanti gadget regalo a tema natalizio.