Sant'Anna days a Santa Flavia, al via la nuova edizione della festa per bambini e ragazzi

Ritorna dopo la prima edizione, il Sant'Anna Days, tre giorni di divertimenti e giochi per bambini e ragazzi. La manifestazione è organizzata da Roads To Solanto di Zizzo Pietro, dalla Cartoleria del Corso di Troia Carlo e dalla Tipografia Solunto di Orobello Francesco. Rispetto alla scorsa edizione, ci saranno spettacoli magici e tante novità. Si ringraziano per la collaborazione l'Academy Santa Flavia, la Pro Loco di Santa Flavia e l'Associazione Scuola dello Spettacolo.net, Asilo Doremi.

Programma della Manifestazione

Martedì 24 Luglio - Corso Filangeri (Quattro Canti)

16.00 - 19.00 Torneo Sportivi (Ping Pong - Calcetto - Freccette)

16.30 - 18.30 La Fattoria di Zio Tobia + Laboratorio

17.00 - 18.00 Le bolle e la pittura del viso di Nutella

18.00 - 18.30 Baby Dance

Mercoledì 25 Luglio - Corso Filangeri (Quattro Canti)

16.00 - 19.00 Torneo Ping Pong - Calcetto - Freccette

16.00 - 19.00 Laboratori Didattici con DOREMI + Animazione

19.00 - 20.00 Gioco delle Pignatelle e Corsa con i Sacchi

19.00 - 20.00 Casting per Cortometraggio

20.30 - 21.30 ShowCasting per Recitazione, Ballo e Canto con BimboVipShow, dove i bambini selezionati parteciperanno alla Finale Regionale del 7 Agosto a Casteldaccia (PA).

Giovedì 26 Luglio - Corso Filangeri (Quattro Canti)

16.00 - 18.00 Torneo Ping Pong - Calcetto - Freccette (Finali)

16.00 - 17.00 Scatta la foto col tuo personaggio Lady Bugs

17.00 - 18.00 Premiazioni Tornei e Coppa Sant’Anna Days