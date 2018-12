Santa Flavia, divertimento e animazione per la befana: al via il "Sant'Anna day winter"

Il Sant'Anna Day, arriva anche per le feste, questo grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Santa Flavia, con l'Associazioni Pro Loco Santa Flavia e La Città che Vorrei Santa Flavia.

Il tutto si svolgerà nella giornata di Domenica 6 Gennaio 2019, durante la manifestazione Befana in Festa, con svolgimento in Villa Filangeri e nel Corso Filangeri dalle ore 16.00 alle 19.00, dove vi sarà la Nutella's Animazione con personaggi per bambini, giochi di bolle, pittura del viso, palloncini artistici e tanto divertimento. Inoltre alle ore 17.00 vi sarà l'esibizione della Scuola di Ballo ASD Angel Dance di Bagheria dei Maestri Tony Mantegna ed Angela Fricano. Il progetto Sant'Anna Day, nasce dalla sinergia tra Carlo Troia, Francesco Orobello e Pietro Zizzo. Durante la manifestazione saranno offerti gadget da Party Room di Bagheria (PA). L'Evento sarà allietato dalla musica dei DJ del Suono delle tue Emozioni.