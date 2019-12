"Tu vuò fa' l'americano": a Sanlorenzo mercato festa di hamburger e cheeseburger siciliani

Venerdì 20 dicembre si apre al Salnlorenzo Mercato il nuovo weekend di gusto interamente dedicato alle due più celebri specialità americane: l'hamburger e il cheeseburger. Una festa per celebrare la pietanza più golosa della tradizione americana, ma con un’anima tutta siciliana. Proprio come li fa Unto, l’hamburgeria palermitana che seleziona prodotti speciali da filiera corta.

Da un lato l’hamburger di carne siciliana con lattuga e ketchup, dall’altro il cheesburger con l’immancabile cheddar fuso, saranno disponibili a partire dalle 19 del 20 dicembre e il 21 e 22 dicembre a pranzo e a cena, una postazione speciale all’esterno, ciascuno al prezzo speciale di 5 euro.

Il weekend si arricchisce poi con gli altri eventi del Mercato:

Venerdì 20 dicembre, dalle ore 22 – Blue Jive Sextet – (ingresso gratuito con prima consumazione da bere obbligatoria) – A partire dalle 22 si potranno rivivere le atmosfere degli anni ’40 e ’50 con il Blue Jive Sextet. Tony Marino (voce), Giuseppe Montalbano (chitarra elettrica), Andrea Di Fiore (contrabbasso), Giuseppe Vasapolli (pianoforte), Peppe Falzone (batteria) e Carmelo Sacco (sax tenore) presenteranno in scaletta brani di musica italiana e americana, da Fred Buscaglione a Renato Carosone passando per Nat King Cole, sound swing, old rhythm & blues, rock & roll e jumpin’ jive, per un repertorio ballabile che riesce a trascinare il pubblico di ogni età.

I Blue Jive nascono come quartetto estrapolato dalla già nota formazione Jumpin’up di cui fanno parte. Lo show si svolge in pieno stile anni ‘50, nell’abbigliamento, nella strumentazione, nelle coreografie, ma anche nel modo di interpretare lo spettacolo.

Rock & Roll, Swing e Jive sono i generi prediletti, ma anche Jump Blues e Old Rhythm & Blues. Ascolterete Louis Prima, Louis Jordan, Ray Charles, i Platters, Nat King Cole e tanti altri autori dell’epoca.

Domenica 22 dicembre, dalle ore 22 – Jack & The Starlighters – (ingresso gratuito con prima consumazione da bere obbligatoria) – Nuovo appuntamento sul palco del Mercato con l'adrenalinico live show di Jack & the Starlighters. A partire dalle 22 si canta sulle note di alcuni dei più amati successi del rock italiano e internazionale degli anni '50, '60 e '70, dai Rokes all’Equipe 84 passando per Chuck Berry, Paul Anka, i Led Zeppelin e la PFM.

La band palermitana attiva da 17 anni è formata da Gioacchino Jack Cottone (voce), Dario Lo Giudice (basso), Danilo Mercadante (chitarra solista) e Fabrizio Pacera (batteria e percussioni). Un concerto che diviene un vero e proprio show con il vulcanico Gioacchino Cottone, in arte Jack, voce solista e fondatore del gruppo, che in un mix di musica e ironia riesce ad abbattere ogni barriera, trascinando il pubblico di ogni età.

Per i più piccoli invece domenica 22 dicembre si apre alle 12 nell’area bimbi del Mercato il laboratorio di Palermo Bimbi “Raccontami una fiaba: la favola del paese di Cuccagna”. Un mito antico quanto il mondo ambientato in un paese fantastico in cui il fiume è di vino, dal cielo scende una golosa pioggia di budini e gli abitanti mangiano tutte le migliori prelibatezze a base di carne e pesce. Una lettura animata che vedrà protagonisti proprio i bambini che potranno attivamente partecipare alla storia provando ad indovinare di volta in volta le golosità del paese di Cuccagna. Gradita la prenotazione.

Gallery