Miles Davis Jazz Club, San Valentino con Carlo Butera trio e Roberta Sava

Tanti concerti e omaggi alle musiche dall’Italia e dal mondo, per un locale a tutto jazz. Anche questa settimana è tempo di fare musica, da mercoledì a domenica alle 21,30, al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Si comincia mercoledì 12 febbraio con l’Open Jam con il Bino Cangemi trio. Giovedì 13 febbraio c’è lo Stardust duo. Venerdì 14 febbraio San Valentino con il Carlo Butera trio featuring Roberta Sava. Sabato 15 febbraio c’è il Pamela Barone quartet. Domenica 16 febbraio nel pomeriggio jam con il Joe Costantino trio seguito dal Francesco Patti quartet.