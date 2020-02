San Valentino in cantina: "Accordi divini e amor perbacco" al Duca di Salaparuta

“Accordi divini… & Amor perbacco”: appuntamento venerdì 14 febbraio alle Cantine Duca di Salaparuta a Casteldaccia. Gli artisti: soprano Noemi Amico, tenore Cristoforo Fiorenza, violinista Giuseppe Fantauzzo e pianista Alessandra Pipitone. Costo: 50 euro a persona, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Il binomio vino e lirica torna alle Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia, con un nuovo appuntamento dedicato al buon cibo, al vino e ovviamente all’amore. Uno dei grandi temi della lirica che esce dal teatro ed entra in Cantina, in tutte le sue declinazioni. Il soprano Noemi Amico e il tenore Cristoforo Fiorenza vi trasporteranno in un’altra epoca, in cui l’animo umano, acceso e tormentato da forti passioni, si abbandona alla lirica del canto, sul ritmo delle note del violino e pianoforte, suonate abilmente da Giuseppe Fantauzzo e Alessandra Pipitone. Il programma musicale prevede l’esecuzione di Arie d’Opera, dalla Traviata alla Bohème, dal Rigoletto alla Tosca, arie del repertorio Operettistico e tante altre sorprese che celebrano i classici e i miti della musica italiana e internazionale.

Il programma