San Valentino a Villa Ermes, cena a lume di candela a base di pesce e buon vino

Per il giorno degli innamorati, una calda atmosfera a luce di candela nella suggestiva cornice di Villa Ermes. Il menù della cena prevede: entrèe di benvenuto con antipasto di chips di Gamberetti scottati al burro di Cocco con filangè di Carciofini brasati al pepe di Cayenna, perla di riso al croccante di seppia con sfilaccetti di salmone scottati e fonduta di taleggio fumè, ostrica al naturale. Il primo comprende: Paccheri saltati con ragù di Gamberoni, punte di Asparagi e Capesante flambate al brandi.

Come secondo è previsto: filettino di Salmone scotto con Coriandolo e ristretto di Pompelmo rosa, Gambero in tempura croccante di semi di Papavero, matignon di patatine al Timo limonato. Per finire, dessert con sfoglia croccante al miele con cuore caldo e fragole caramellate. Il beverage comprende vino, Prosecco e acqua. Villa Ermes, largo Salvatore Raiti 1.