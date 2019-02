A San Valentino si paga con i baci, calici di vino e menu di coppia a Sanlorenzo Mercato

Sanlorenzo “benedice” San Valentino rinnovando l’amato appuntamento con “Due Cuori in Vineria”, l'iniziativa must del Mercato che già negli scorsi anni ha celebrato l'amore di oltre 200 coppie: per tutta la sera del 14 febbraio, a partire dalle 20.30, le coppie che prenderanno da bere insieme pagheranno solo un calice di vino su due, semplicemente baciandosi. Il gioco è semplice: basterà recarsi alla cassa della vineria e dimostrare l'amore con un bacio vero, per pagare solamente una consumazione.

Contemporaneamente, tra il menu speciale in osteria e le prelibatezze delle botteghe del Mercato, ad allietare la serata, a partire dalle 21, sarà Il grande rock degli anni ’50, ’60 e ’70 di Jack & the Starlighters, band palermitana che attraversa tre decadi di grande musica, rendendo omaggio a quegli anni con alcune tra le più belle canzoni di musica italiana e internazionale. In occasione di San Valentino la band proporrà una scaletta “rock in love”, con alcune delle ballate d’amore più celebri della storia della musica.

Dai Rokes all’Equipe 84 passando per Chuck Berry, Paul Anka, i Led Zeppelin e la PFM, in un concerto che diviene un vero e proprio show. Spazio anche agli inediti della band con particolare attenzione all'ultimo loro singolo "La Gitana". Adrenalinico e vulcanico, Gioacchino Cottone, in arte Jack, voce solista e fondatore del gruppo, in concerto abbatte ogni barriera, riuscendo a trascinare e coinvolgere il pubblico di ogni età. Al suo fianco, Dario Lo Giudice al basso, Danilo Mercadante alla chitarra solista e Fabrizio Pacera alla batteria e percussioni.

E siccome San Valentino è per tutti, per consentire ai genitori di godersi al meglio la serata, Sanlorenzo ha pensato anche ai più piccoli con il servizio di animazione e laboratori realizzato in collaborazione con gli animatori di Mago Lollo. I genitori potranno così concedersi una cenetta romantica in Osteria o tra le botteghe, o godersi la musica sul palco della vineria, mentre i bambini si divertiranno con gli educatori tra giochi e attività divertenti.

Tutte le botteghe saranno attive con le loro prelibatezze e piatti speciali per l’occasione, mentre l'Osteria proporrà un menù speciale per la serata: Fagottino con cuore di patata e calamaro, per primo gigli su vellutata di pomodorini confit e ombrina, tortino di baccalà e brunoise di verdure e infine mousse al cioccolato di Modica e peperoncino (tot. 25 euro, compresa acqua e calice di vino)